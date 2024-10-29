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الرياضة - 04:02 - آخر تحديث.. سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:02 - آخر تحديث.. سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:02 - آخر تحديث.. سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:02 مساءً - ارتفع سعر الذهب في سوق الصاغة بمصر، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، مقارنة بآخر تحديث له خلال منتصف التعاملات، فسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3740 جنيها للبيع، و 3725 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم، ضمن خدمة يقدمها في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4274.25 جنيه 4257.25 جنيه
عيار 22 3918 جنيها 3902.5 جنيه
عيار 21 3740 جنيها 3725 جنيها
عيار 18 3205.75 جنيه 3192.75 جنيه
عيار 14 2493.25 جنيه 2483.25 جنيه
عيار 12 2137.25 جنيه 2128.5 جنيه

سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4274.25 جنيه للبيع، و 4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعا داخل محلات الصاغة عند 3918 جنيها للبيع، و 3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3740 جنيها للبيع، و 3725 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3205.75 جنيه للبيع، و 3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب بختام التعاملات
سعر الذهب بختام التعاملات

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2493.25 جنيها للبيع، و 2483.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعا عند 2137.25 جنيه للبيع، و 2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر حالة من الارتفاع عند 1602.75 جنيه للبيع، و 1596.5 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2751.41 دولار للبيع، و 2751.14 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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