الرياضة - 03:46 - آخر تحديث لـ سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:46 مساءً - سعر الدولار الآن.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، حالة من الاستقرار الملحوظ داخل البنوك العاملة، والبنك المركزي المصري، ليسجل سعره في البنك الأهلي نحو 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن

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سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي ختام تعاملات اليوم نحو 48.76 جنيه للبيع، و48.637 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

هيمن الاستقرار سعر الدولار في البنك الأهلي منتصف تعاملات اليوم نحو 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على استقراره الآن عند 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بينما سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

واستقر سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية الآن عند 48.83 جنيه للبيع، و48.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

في حين بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 48.76 جنيه للبيع، و48.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

داوم سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي على استقراره خلال ختام تعاملات اليوم عند 48.75 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نهاية تعاملات اليوم نحو 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

في حين استقر سعر الدولار في بنك البركة منتصف تعاملات اليوم عند 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 48.74 جنيه للبيع، و48.64 جنيه للشراء.