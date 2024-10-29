مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن قصف مليشيا الحوثي الاخير - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن قصف مليشيا الحوثي الاخير - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة للشاب الذي قتل امه في عدن والكشف عن السبب - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يعود لأرض الوطن لتلقي العزاء في شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يعود لأرض الوطن لتلقي العزاء في شقيقته - أخبار كلمتك

بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية - أخبار كلمتك

بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - فستان بدون بطانة.. ظهور مثير لـ رزان مغربي بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - فستان بدون بطانة.. ظهور مثير لـ رزان مغربي بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يدعم القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يدعم القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

القطري أكرم عفيف يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
القطري أكرم عفيف يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا - أخبار كلمتك

القطري أكرم عفيف يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:41 مساءً - فاز اللاعب القطري أكرم عفيف، بجائزة أفضل لاعب في آسيا، خلال الحفل الذي يقام، اليوم الثلاثاء، وينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوريا الجنوبية.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا 

الأردني يزن النعيمات.

الكوري الجنوبي سيول يونج-وو.

القطري أكرم عفيف.

قائمة المرشحين لأفضل مدرب في آسيا (الرجال)

جراهام آرنولد (أستراليا)
جو أويوا (اليابان تحت 23 عامًا)
هوانج سون-هونج (منتخب جمهورية كوريا تحت 23 عامًا)

قائمة المرشحين لأفضل لاعب شاب (الرجال)

جاكو نواتا (مدرسة كاميمورا غاكوين الثانوية، اليابان)
باي جون-هو (دايجون هانا سيتيزن/ستوك سيتي، جمهورية كوريا)
عباسبيك فايزولاييف (سسكا موسكو، أوزبكستان)

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق