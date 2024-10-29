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الكرة الذهبية، رودري يعيد الإنجاز التاريخي لإسبانيا بعد غياب 64 عاما - أخبار كلمتك

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الكرة الذهبية، رودري يعيد الإنجاز التاريخي لإسبانيا بعد غياب 64 عاما - أخبار كلمتك

الكرة الذهبية، رودري يعيد الإنجاز التاريخي لإسبانيا بعد غياب 64 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:41 مساءً - حقق الإسباني رودري، نجم فريق مانشستر سيتي أكثر من إنجاز فردي وجماعي عندما صعد على مسرح دو شاتليه في عاصمة فرنسا باريس ليتسلم الكرة الذهبية من أسطورة ميلان جورج وياه.

بعد 64 عاما الكرة الذهبية تعود إلى إسبانيا 

وانتظرت الكرة الإسبانية ما يزيد على ستة عقود لتفوز بجائزة فردية في كرة القدم، بعد أن جلس منتخب لاروخا وأندية الليجا على عرش كرة القدم في العالم وفي أوروبا في الكثير من المناسبات.

وبانتزاعه بالون دور من البرازيلي فينيسيوس جونيور، أصبح رودري ثالث لاعب إسباني يفوز بجائزة الكرة الذهبية ليمنح بلاده شرفا جديدا بعد 64 عاما كاملة.

وعلى مدى 67 نسخة، أي حتى العام 2023، أحرز اللاعبون الإسبان الجائزة في 3 مناسبات فقط، عبر ألفريدو دي ستيفانو (1957 ثم 1959) ولويس سواريز (1960)، ومنذ ذلك الوقت لم يتوج بها أي لاعب إسباني رغم الإنجازات الجماعية اللافتة خصوصا في القرن الحالي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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