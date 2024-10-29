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الرياضة - 03:13 - المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:13 - المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:13 - المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:13 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي.. بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في بدء التسجيل لشقق الإسكان، على موقع مسكن لطرح 6575 وحدة سكنية، فارتفعت التساؤلات من قبل المواطنين في التقديم عن الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

يوفر كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024

حددت وزارة الإسكان عددًا من المستندات للحصول على الوحدات السكنية والتي جاءت على النحو التالي:

-صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

-صورة شهادات ميلاد الأبناء.

-إيصال مرافق.

-شهادة دخل.

-صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

-قيد عائلي مميكن.

-قسيمة زواج مميكنة.

-برنت تأمينات إن وجد.

-صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

-صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

-استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد الحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

-الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وزارة الإسكان

كما حددت أيضاً وزارة الإسكان، عددًا من الشروط للاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وينبغي توافرها فيمن يرغب في التقديم، وهي:

- أن يكون عمر المتقدم من 21 عاما إلى 50 عامًا.

- الحصول على وحدة سكنية واحدة فقط للأسرة الواحدة.

- عدم استفادة المتقدم من مبادرات التمويل العقاري في وقت سابق.

- عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية أو قطعة أرض بشكل خاص.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا.

- أن يكون إجمالي الدخل الصافي للمتقدم وفقا لما ورد في كراسة الشروط المطروحة للمشروع المتقدم به.

شقق الإسكان الاجتماعي

رابط حجز الوحدات السكنية 2024

يمكن للراغبين في التقديم بـ شقق الاجتماعى 2024 في الوحدات السكنية بالطرح الجديد الذي يضم 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة، التسجيل من خلال الدخول على موقع الحجز والاطلاع على كل التفاصيل من هنــــــا.

شقق الاسكان الاجتماعي 2024

مساحات الوحدات السكنية:

- 409 وحدات «جنة» بمساحات تتراوح بين (100م2: 150م2).

- 700 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 133م2) بمدينة القاهرة الجديدة.

- 223 وحدة «جنة» بمساحات تتراوح بين (100م2: 150م2) بمدينة 6 أكتوبر.

- 22 وحدة «دار مصر» بمساحات تتراوح بين (100م2: 150م2).

- 435 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 118م2) بمدينة حدائق أكتوبر.

- طرح 300 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 115م2) بمدينة أكتوبر الجديدة.

يشمل الطرح الجديد الوحدات السكنية بالأماكن التالية:

- 1500 وحدة «عمارات الحي السادس» بمدينة بدر بمساحة 90م2 للوحدة.

- 456 وحدة «روضة العبور» بمساحات تتراوح بين (101م2: 111م2) بمدينة العبور.

- 35 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 130م2) بمدينة الشروق.

- 11 وحدة «دار مصر» بمساحات تتراوح بين (130م2: 140م2) بمدينة العاشر من رمضان.

-11 وحدة «دار مصر» بمساحات تتراوح بين (130م2: 150م2) بمدينة السادات.

- 34 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 115م2) بمدينة المنيا الجديدة.

- 246 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 118م2) بمدينة غرب قنا.

- 310 وحدات «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 130م2) في مدينة ناصر «غرب أسيوط».

- إتاحة 150 وحدة «جنة» بمساحات تتراوح بين (100م2: 150م2).

- 160 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (106م2: 130م2).

- 83 وحدة «إسكان متميز» بمساحات تتراوح بين (104م2: 108م2) بمدينة دمياط الجديدة.

- 890 وحدة «إسكان متميز» بمساحات تتراوح بين (95م2: 99م2) بمدينة المنصورة الجديدة.

- 600 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين (110م2: 133م2) بمدينة العلمين الجديدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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