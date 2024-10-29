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نادي النجوم يعلن عدم مشاركة الإسماعيلي في الدوري الممتاز وإيقاف رخصته - أخبار كلمتك

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نادي النجوم يعلن عدم مشاركة الإسماعيلي في الدوري الممتاز وإيقاف رخصته - أخبار كلمتك

نادي النجوم يعلن عدم مشاركة الإسماعيلي في الدوري الممتاز وإيقاف رخصته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:08 مساءً -  أعلن محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، حجب رخصة مشاركة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل، بسبب مستحقات متأخرة لصالح ناديه في صفقة انتقال إبراهيم حسن لاعب الدراويش السابق إلى الزمالك.

 

بيان نادي النجوم 

 وقال محمد الطويلة، في بيان رسمي تم نشره على حساب نادي النجوم في فيسبوك:" تم إخطار الإسماعيلي بعدم حصوله على الرخصة الرسمية لخوض منافسات الدوري المصري عبر منصة معتمدة من الاتحاد الأفريقي "كاف".

 وأضاف الطويلة: "إجمالي المديونية المستحقة على الإسماعيلي لصالح نادي النجوم يصل لنحو 76 مليون جنيه، ويتعين على النادي الإسماعيلي سداد هذا المبلغ أو التوصل لاتفاق تسوية وجدولة المديونية".

 

 وأكد أن الإسماعيلي يجب عليه حل الأزمة من أجل الحصول على رخصة المشاركة خلال الساعات القليلة المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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