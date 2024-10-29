الرياضة - 02:55 - ارتفاع عدد ضحايا مجزرة بيت لاهيا لـ 93 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - وصلت حصيلة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، بقصفه عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إلى 93 شهيداً وأكثر من 40 مفقودا وعشرات الإصابات ومازال البحث عن مفقودين جاريا.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال ارتكب هذه المذبحة الفظيعة وهو يعلم أن العمارة السكنية التي استهدفها توجد بها أكثر من 200 مدني من النازحين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية.

وأضاف المكتب أن هذه الجريمة الجديدة تأتي بالتزامن مع خطة الاحتلال بإسقاط المنظومة الصحية في محافظة شمال قطاع غزة وتدمير المستشفيات الأربعة وإخراجها عن الخدمة، وكذلك بالتزامن مع منع الاحتلال لإدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية.

وطالب المكتب الإعلام الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية وبشكل فوري وعاجل بإدخال وفود طبية جراحية، بالإضافة إلى مركبات إسعاف ودفاع مدني إلى محافظة شمال قطاع غزة قبل فوات الأوان.