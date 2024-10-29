الرياضة - 02:39 - رسميا.. ضوابط جديدة لسفر السيدات الراغبات في العمل بالسعودية (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:39 مساءً - أصدرت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، قرارًا بإلزام السيدات من «الفئات الدنيا» الراغبات في السفر للسعودية، لأغراض الزيارة والعمل، بالحصول على تصريح سفر مسبق من إدارة الجوازات والهجرة بالعباسية، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن.

وأرسلت غرفة السياحة، منشورا تم تعميمه إلى أعضاء الغرفة من وكلاء السفر والسياحة، أنه بداية من تاريخ صدور القرار يوم 27 أكتوبر 2024، يتم التعامل مع الفئات التي حددتها وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للجوازات من السيدات الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية، وفقا لذلك القرار.

الفئات الممنوعة من دخول السعودية دون تصريح مسبق

جاء قرار منع بعض السيدات من السفر إلى المملكة العربية السعودية، ليختص بذوات المهن الضعيفة الحاملات جواز السفر والراغبات في السفر للسعودية، وهي فئات السيدات «الحاصلات على دبلوم، أو ربة المنزل، أو بدون عمل».

تفاصيل قرار منع سفر بعض السيدات للسعودية

وبين القرار، أن منع دخول المملكة العربية السعودية دون موافقة رسمية مبين بها سبب السفر ينطبق على فئات السيدات المذكورة لأغراض «الزيارة- العمل».

الفئات المطلوب منها تصاريح قبل السفر

ويضاف للفئات التي تم ذكرها من المصريات الممنوعات للسفر إلى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على تصاريح بالموافقة على السفر من قبل مصلحة الجوازات، فئات تعمل كـ «النادلة، مندوبة المبيعات، مشرفة الحضانة، كاتبة ملفات، عاملة سويتش، بائعة، ممرضة منزلية، سكرتيرة، مندوبة تسويق، مشرفة إدارية»

ويضاف إليهم فئات تعمل كـ «جليسات أطفال، ؟ مديرات منازل، مصممات أزياء، خبيرات تطريز، مصففات شعر، مربية، كوافيرة، خبيرات ومدرسات التجميل، خادمة، طباخة، كوافيرة، خياطة»

استخراج تصريح موافقة السفر لـ المملكة العربية السعودية

يتم استخراج التصريح من مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية بـ مبلغ لا يتعدى الـ 210 جنيها.

ويجب أن تتضمن الأوراق المقدمة من تلك الفئات المذكورة للحصول على تصريح للسفر على أصل جواز السفر، تذكرة السفر، التأشيرة .

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