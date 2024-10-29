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المصريان محمد حسن وطارق سامي يديران نهائي كأس القارات لكرة الصالات - أخبار كلمتك

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المصريان محمد حسن وطارق سامي يديران نهائي كأس القارات لكرة الصالات - أخبار كلمتك

المصريان محمد حسن وطارق سامي يديران نهائي كأس القارات لكرة الصالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:34 مساءً -  أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نهائي  كأس القارات لكرة الصالات للحكمين المصريين محمد حسن وطارق سامي.

ويتواجد محمد حسن كحكم رئيسي بينما يتواجد طارق سامي كحكم ثان، في المباراة التي تجمع فريقي بالما الإسباني وماجنس البرازيلي، وتحتضنها الأراضي الإسبانية في الثاني من نوفمبر المقبل.

 

ويعد محمد حسن وطارق سامي واحدا من أفضل حكام العرب في كرة الصالات، بعدما قدماه من أداء لافت في جميع المنافسات الدولية التي شارك بها  .

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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