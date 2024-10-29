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الرياضة - 02:23 - هتأخر الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:23 - هتأخر الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:23 - هتأخر الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:23 مساءً - التوقيت الشتوي في مصر.. أوشك شهر أكتوبر على الانتهاء، ويتساءل الجميع عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، وانتهاء التوقيت الصيفي.

التوقيت الشتوي في مصر

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص التوقيت الشتوي في مصر وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

وأوضحت الحكومة موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، حيث يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح 11 مساءً.

التوقيت الشتوي 2024

وينتهي خلالها العمل بنظام التوقيت الصيفي، ويستمر العمل بـ نظام التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، تنتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2024، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء المصري.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

وسيتم تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر، بداية من يوم الخميس القادم الموافق 31 أكتوبر، في تمام الساعة الـ12 بعد منتصف الليل، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة في التوقيت الشتوي 2024، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023.

موعد بدء التوقيت الشتوي
موعد بدء التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي

ويتميز نظام التوقيت الشتوي، بإن عدد ساعات النهار تقل عن التوقيت الصيفي، وتزيد عدد ساعات الليل، كما يكون بداية فترة انخفاض درجات الحرارة، والتي تبدأ مع أول أيام الخريف وتستمر طوال فترة الشتاء.

خطوات تغيير الساعة بالتوقيت الشتوى

ويتم تغير الساعة بالتوقيت الشتوي على أجهزة آبل بشكل تلقائي، ويمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي 2024، بالخطوات الآتية:

1- الدخول إلى إعدادات الهاتف.

2- اختيار إعدادات إضافية.

3- ثم اختيار الوقت والتاريخ.

4 - من بعدها يجب عليك تعديل الوقت والتاريخ بشكل تلقائي ثم اضغط على كلمة حفظ.

5- وبآخر خطوة قم بإعادة تشغيل هاتفك.

التوقيت الشتوي

فوائد تطبيق التوقيت الشتوي

- توفير الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء للإضاءة

- توافق ساعات الذروة مع ساعات النوم مما يقلل الضغط على الشبكة الكهربائية.

- زيادة ساعات النهار بعد العمل مما يعزز النشاطات الخارجية والاجتماعية.

- ملاءمة مع الدورة البيولوجية للإنسان، إذ يميل الناس بشكل طبيعي للنوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا في فصل الشتاء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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