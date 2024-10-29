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الرياضة - 02:23 - ماندو العدل يكشف عن آخر مشاريعه مع حسن يوسف قبل وفاته «صورة» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:23 - ماندو العدل يكشف عن آخر مشاريعه مع حسن يوسف قبل وفاته «صورة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:23 - ماندو العدل يكشف عن آخر مشاريعه مع حسن يوسف قبل وفاته «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:23 مساءً - نعى المخرج ماندو العدل، الفنان حسن يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رحيله عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 90 عاما.

وفي هذا السياق، كشف ماندو العدل عن آخر مشاريعه مع الفنان حسن يوسف عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلا: «وداعا الفنان الكبير حسن يوسف، كنا المفروض نشتغل مع بعض في فيلم صاحب المقام، لكن محصلش نصيب.. بحبه جدا، الله يرحمه».

جنازة الفنان حسن يوسف

وتشييع جنازة الفنان حسن يوسف، اليوم الثلاثاء عقب صلاة العصر، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكشف سامح الصريطي، في تصريحات صحفية، عن موعد ومكان جنازة حسن يوسف، قائلا: ستقام بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد».

الفنان حسن يوسف

اشتهر الفنان حسن يوسف، في ستينيات القرن الماضي، بأدوار «الولد الشقي»، واتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام عمل في بعضها وشاركت في بطولة عدد منها زوجته شمس البارودي، وقدم العديد من الأفلام والأعمال التليفزيونية بجانب إلى حضوره على خشبة المسرح، وكان من أشهر أعماله : شاطئ المرح، الشياطين في إجازة، التلميذة، المغامرون الثلاثة، الباب المفتوح، زقاق المدق» وغيرها من الأعمال.

ومن أهم أعماله السينمائية: «أيام في الجنة، الزواج علي الطريقة الحديثة، الزوج السعيد، شهر عسل بدون إزعاج، زقاق المدق، التلميذة، أم العروسة، كفاني ياقلب، بحبك ياحلوة»، وغيرها.

كما قدم أعمالا تليفزيونية عديدة، من أهمها: «زينب والعرش، ليلي الحلمية، العارف بالله عبد الحليم محمود، ليالي الحلمية، زهرة وأزواجها الخمسة، ومن أهم أعماله الإذاعية أيضا:«مسلسل عصر الحب، مسلسل رجل ومليون ست».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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