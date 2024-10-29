محمد رمضان: مكافآت خاصة حال تخطي عقبة العين الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:18 مساءً - الأهلي والعين، أبلغ محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي لاعبي الفريق بوجود مكافآت خاصة لهم حال تخطي عقبة العين الإماراتي الليلة في كأس انتركونتيننتال والوصول إلى المرحلة التالية في البطولة المستحدثة هذا العام.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبي الخط الهجومي للفريق وسام أبو علي وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم داخل فندق الإقامة من أجل للحديث عن بعد الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة العين الإماراتي المرتقبة الليلة.

يفتقد النادي الأهلي إلي العديد من عناصره اليوم في مباراة العين الإماراتي حيث يغيب أكثر من لاعب عن قائمة الفريق.

خالد عبد الفتاح.. يغيب عن الأهلي أمام العين الإماراتي بسبب الإصابة.

يوسف أيمن.. يغيب عن الأهلي أمام العين الإماراتي بسبب الإصابة.

علي معلول.. يغيب عن الأهلي أمام العين الإماراتي بسبب الإصابة.

مصطفى أبو الخير.. يغيب عن الأهلي أمام العين الإماراتي بسبب وجهة نظر المدير الفني.

كريم فؤاد.. يغيب عن الأهلي أمام العين الإماراتي بسبب الإصابة.



محمد هاني.. يغيب عن الأهلي أمام العين الإماراتي بسبب الإصابة.



سمير محمد.. يغيب عن الأهلي أمام العين الإماراتي بسبب وجهة نظر المدير الفني.

مصطفى مخلوف.. يغيب عن الأهلي أمام العين الإماراتي بسبب وجهة نظر المدير الفني.

محمد عبد الله.. يغيب عن الأهلي أمام العين الإماراتي بسبب وجهة نظر المدير الفني.

إرشادات حضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي



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تصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي ملعب القاهرة الدولي في السادسة والنصف مساء اليوم استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال الليلة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مران خفيف داخل فندق الإقامة صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال الليلة على ستاد القاهرة الدولى.

استقر كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي علي تشكيل فريقه لمباراة الأهلي المرتقبة اليوم في كأس انتركونتيننتال.

تشكيل المتوقع للعين أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، عبدالكريم تراوري، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام العين

ويدرس مارسيل كولر الدفع بكل من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه أكرم توفيق ورامي ربيعة وأشرف دارى ويحيى عطية الله فى الدفاع، ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور في خط الوسط، وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو على فى خط الهجوم.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبيه بالفيديو اليوم قبل التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي لخوض مباراة العين الإماراتي.

يستضيف فريق الأهلي، نظيره العين الإماراتي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، في دور الثمانية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وتنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل مباشرة على قنوات أون تايم سبورتس.

ويسعى الأهلي إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه والفوز على العملاق الإماراتي للتأهل لنهائي البطولة.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

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