كواليس جلسة جوميز مع الونش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:46 مساءً - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمود حمدي "الونش" ومحمد السيد ثنائي الأبيض على هامش التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح جوزيه جوميز تعليمات خاصة للثنائي قبل خوض الفريق للتقسيمة الفنية في ختام مران اليوم..

وحرص المدير الفني البرتغالي على توجيه اللاعبين باستمرار خلال التقسيمة الفنية لتنفيذ المطلوب منهم بالشكل الأمثل.



وخاض عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فردية بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وأدى السعيد تدريبات خاصة بالتسديد من الكرات الثابتة من خارج منطقة الجزاء، على مرمى محمد إيهاب حارس الفريق الشاب.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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