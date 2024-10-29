13 دولة تشارك في البطولة الأفريقية للتجديف بالعلمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - التجديف، أعلنت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأفريقية للتجديف برئاسة شريف القماطي، عن قائمة المنتخبات المقرر مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية خلال الفترة من 6 وحتى 11 نوفمبر المقبل، في بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

وضمت قائمة المنتخبات كل من:

يشارك في منافسات التجديف الكلاسيك كل من مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، ناميبيا، بنين، السنغال، كوت ديفوار، أوغندا، السودان، فيما يشارك في منافسات التجديف الشاطئ كل من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، جنوب إفريقيا، ناميبيا، كوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، أوغندا.

مشاركة كبيرة في البطولة

ومن جانبه قال شريف القماطي نائب رئيس اتحاد التجديف، أن البطولة ستشهد مشاركة واسعة من جانب دول القارة السمراء، وأن المنافسة لن تكون سهلة بين جميع المنتخبات.

وأوضح “القماطي”، أن هناك استعدادات قوية من أجل استضافة البطولة وخروجها بشكل يليق وسمعة الرياضة المصرية، وأن جميع الجهود تتضافر من أجل الوصول للهدف المنشود.

وأكمل القماطي: “منتخب مصر يخوض استعدادات قوية للمشاركة في البطولة الأفريقية، وهدفنا دائما هو حصد المراكز الأولى رغم قوة المنافسة”.

ويدير البطولة اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف ورئيس اللجنة العليا المنظمة، ومعه مصطفى العطار مدير البطولة، والعميد محمد سلامة مديرا إداريا للبطولة.

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