حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظهور مميز لـ هاني شنودة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظهور مميز لـ هاني شنودة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 01:03 - «بناتك جزء منك».. سعد الدين الهلالي: قانون المواريث يحتاج إلى تعديلات في مسائل مهمة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:03 - «بناتك جزء منك».. سعد الدين الهلالي: قانون المواريث يحتاج إلى تعديلات في مسائل مهمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:03 - «بناتك جزء منك».. سعد الدين الهلالي: قانون المواريث يحتاج إلى تعديلات في مسائل مهمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:03 مساءً - قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن قانون المواريث المصري يحتاج إلى تعديلات جوهرية في مسائل مهمة، فالقانون يرجع لسنة 1943.

وأكد «الهلالي»، أثناء حلوله ضيفا مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية mbc مصر: «أن ميراث البنات متفق عليه، أما ميراث الأخوة والأخوات المتمثلين في الأعمام والأخوال يوجد حوله جدل، فيوجد الرأي والرأي الأخر».

وأشار إلى أن المنطق الطبيعي يختار الرأي المنحاز للبنات ولا يختار الرأي الذي ينحاز للأعمام والأخوال فهذا السؤال نوجهه للشعب المصري، معقبا: بناتك جزء منك.. لكن إخواتك جزء من والدك».

اقرأ أيضاً
إلهام شاهين بعد دفاع سعد الدين الهلالي عنها: شكرا جزيلا للعالم الجليل

من هجوم سعاد صالح لدفاع سعد الدين الهلالي.. القصة الكاملة لأزمة إلهام شاهين مع حكم الصلاة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق