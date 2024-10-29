الرياضة - 01:03 - «بناتك جزء منك».. سعد الدين الهلالي: قانون المواريث يحتاج إلى تعديلات في مسائل مهمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:03 مساءً - قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن قانون المواريث المصري يحتاج إلى تعديلات جوهرية في مسائل مهمة، فالقانون يرجع لسنة 1943.

وأكد «الهلالي»، أثناء حلوله ضيفا مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية mbc مصر: «أن ميراث البنات متفق عليه، أما ميراث الأخوة والأخوات المتمثلين في الأعمام والأخوال يوجد حوله جدل، فيوجد الرأي والرأي الأخر».

وأشار إلى أن المنطق الطبيعي يختار الرأي المنحاز للبنات ولا يختار الرأي الذي ينحاز للأعمام والأخوال فهذا السؤال نوجهه للشعب المصري، معقبا: بناتك جزء منك.. لكن إخواتك جزء من والدك».