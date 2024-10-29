حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظهور مميز لـ هاني شنودة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظهور مميز لـ هاني شنودة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

فرانس فوتبول تكشف أسباب فوز رودري بالكرة الذهبية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فرانس فوتبول تكشف أسباب فوز رودري بالكرة الذهبية - أخبار كلمتك

فرانس فوتبول تكشف أسباب فوز رودري بالكرة الذهبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:57 مساءً - كشف فنسنت جارسيا، رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول، عن غضب ريال مدريد بسبب عدم فوز فينيسيوس جونيور لاعب الملكي، بجائزة الكرة الذهبية.

وسبق أن توقعت العديد من التقارير فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية، بعدما قاد ريال مدريد في الموسم الماضي لتحقيق لقبي الليجا ودوري الأبطال.

لكن الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، من فاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وقرر نادي ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية، وعدم ذهاب أي من عناصره إلى باريس، أمس الإثنين، بعدما علم بعدم تتويج لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذهاب الجائزة إلى نجم منتخب إسبانيا.

أسباب فوز رودري بالكرة الذهبية 

وقال جارسيا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من الواضح أن فينيسيوس عانى على الأرجح من وجود بيلينجهام وكارفاخال في المراكز الخمسة الأولى بالكرة الذهبية".

وأوضح: "ذلك رياضيا قد أفقده بعض النقاط. وهذا يلخص أيضا موسم ريال مدريد، الذي ضم بين صفوفه 3 إلى 4 نجوم، وقد قام أعضاء اللجنة بتوزيع قراراتهم بينهم، ما أدى إلى استفادة رودري".

وبخصوص المحادثة التي أدرك فيها ريال مدريد أن فينيسيوس لم يفز بالكرة الذهبية، كشف جارسيا: "تعرضت لضغوط كبيرة من ريال مدريد، ولكن، كما يحدث مع الأندية الأخرى، كنت دائما واضحا وعادلا وربما دفعهم صمتي إلى أقصى حد. لكن كان الأمر مشابها لما حدث مع الباقين. لقد فوجئت بشدة بغيابهم".

وعبر عن استيائه من حديث ريال مدريد حول الخداع: "كنا واضحين جدا معهم ومع جميع الأندية الأخرى. هذا العام، لن نخطر الفائز.. كنت أعتقد أن الجميع قبل ذلك، لكن في اللحظة الأخيرة، لا أعلم لماذا أرادوا تغيير القاعدة. عندما اتخذ ريال مدريد قراره بعدم الحضور، لست متأكدا من أنه لم يكن هناك جزء من خيبة الأمل".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق