الرياضة - 12:46 - خليفة حسن نصر الله.. من هو نعيم قاسم أمين عام حزب الله الجديد؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:46 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، تعيين نعيم قاسم أمينا عاما جديدا له بعد مقتل الأمين العام السابق حسن نصرالله الذي قتل في ضربة إسرائيلية في 27 سبتمبر الماضي وخليفته المفترض هاشم صفي الدين، وفقا لبيان صدر عن الحزب وفقا لما نشرته قناة المنار.

وقال حزب الله في بيان له اليوم: «توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عامًا لحزب الله، حاملاً للراية المباركة في هذه المسيرة».

وتابع حزب الله: «نسأل المولى عز وجلّ تسديد سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية».

من هو نعيم قاسم؟

وشغل نعيم قاسم، منصب نائب الأمين العام للحزب لفترة طويلة، وكان الوجه الإعلامي لحزب الله منذ مقتل نصرالله إذ ألقى أكثر من كلمة متلفزة منذ ذلك الحين.

وولد قاسم عام 1953 في بيروت لعائلة من جنوب لبنان، وبدأ نشاطه السياسي في حركة أمل الشيعية اللبنانية قبل أن يغادرها عام 1979 في أعقاب الثورة الإيرانية، التي شكلت الفكر السياسي لعدد كبير من الناشطين الشبان من شيعة لبنان.

وشارك قاسم في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله، الذي تأسس رداً على غزو إسرائيل للبنان في عام 1982.