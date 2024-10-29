الرياضة - 12:30 - «أكرم وأحن الرجال».. أول تعليق من شمس البارودي على وفاة زوجها حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:30 مساءً - أعلنت الفنانة شمس البارودي، منذ قليل، وفاة زوجها الفنان حسن يوسف، عن عمر ناهز 90 عاما، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

ونعت شمس البارودي، زوجها الفنان حسن يوسف بكلمات مؤثرة، قائلة: «حبيبى كان أكرم وأحن الرجال، راح لحبيبه عبد الله وراح لرب كريم وحنون».

وفاة حسن يوسف

وأعلن محمد يوسف، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح اليوم الثلاثاء.

ونشر شقيق الفنان حسن يوسف، منشور قائلاً فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته».

حسن يوسف

ولد الفنان حسن يوسف في 14 أبريل 1934، وكان له رصيد كبير من الأعمال الفنية التي حققت نجاح ساحق بين الجمهور من مختلف الأجيال.

وقدم العديد من الأفلام والأعمال التليفزيونية بجانب إلى حضوره على خشبة المسرح، وكان من أشهر أعماله : شاطئ المرح، الشياطين في إجازة، التلميذة، المغامرون الثلاثة، الباب المفتوح، زقاق المدق» وغيرها من الأعمال.

وبرع حسن يوسف، في تقديم دوره في مسلسل إمام الدعاة، إنتاج عام 2002، وتدور أحداثه عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

حسن يوسف وشمس البارودي

تزوج الفنان حسن يوسف في بداية حياته من الفنانة لبلبة في عام 1964، وأستمر زواجهما 8 سنوات وانفصلا عام 1972.

وجمع الحب بين حسن يوسف وشمس البارودي، وشهد على قصتهما الوسط الفني والجمهور، ليتزوج منها، الذي ظل مستمر حتى اللحظة الأخيرة من وفاته.

ورزق الزوجان حسن يوسف وشمس البارودي بـ4 أبناء هم ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله، وفي العام الماضي توفى الإبن الأصغر عبد الله غرقا في مدينة العَلَمين، بالساحل الشمالي.