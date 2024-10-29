الزمالك يصعد حارس 2007 لتدريبات الفريق الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:24 مساءً - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، تصعيد محمد إيهاب حارس مرمى فريق 2007.

يأتي تصعيد محمد إيهاب في إطار سياسة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد حراس قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول بشكل مستمر من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.

وكان محمد إيهاب تألق في مباراة الزمالك والأهلي مواليد ٢٠٠٧ وتصدى لركلتي ترجيح في فوز الفريق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ركلات الترجيح، والتي أقيمت في إطار مباريات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية للشباب.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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