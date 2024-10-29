التشكيل المتوقع لمباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:57 صباحاً - الدوري الإيطالي، يستضيف ملعب سان سيرو اليوم الثلاثاء، مباراة من العيار الثقيل بين ميلان ضد نابولي صاحب الصدارة بالدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة.

وجاء التشكيل المتوقع لقمة ميلان ونابولي اليوم الثلاثاء كالتالي..

تشكيل ميلان المتوقع لمباراة نابولي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: مايك مينان.

خط الدفاع: فيليبو تيراتشيانو- فيكايو توموري- مالك ثياو- إيمرسون رويال.

خط الوسط: روبن لوفتيس تشيك- يوسف فوفانا - رافائيل لياو- كريستيان بوليسيتش- صامويل شوكويزي.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.

تشكيل نابولي المتوقع لمباراة ميلان في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو- أمير رحماني- أليساندرو بونجيورنو- ماتياس أوليفيرا.

خط الوسط: فرانك أنجويسا- بيلي جيلمور- سكوت ماكتوميناي.



خط الهجوم: مايتو بوليتاو- روميلو لوكاكو- كفارتسيخيليا.



وتفتتح اليوم الثلاثاء مباريات الجولة العاشرة بالدوري الإيطالي، بإقامة 3 مواجهات وهم: ميلان ضد نابولي، وليتشي ضد هيلاس فيرونا، وكالياري ضد بولونيا.

موعد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

تنطلق صافرة مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي في تمام الساعة الـ 10:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

وكانت مباراة ميلان وبولونيا في الجولة الماضية من الدوري الايطالي تأجلت إلى وقت لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية فيما فاز نابولي على ليتشي بهدف دون رد.

ترتيب الدوري الإيطالي

1 نابولي، 22 نقطة.

2 إنتر ميلان، 18 نقطة.

3 يوفنتوس، 17 نقطة.

4 فيورنتينا، 16 نقطة.

5 أتالانتا، 16 نقطة.

6 لاتسيو، 16 نقطة.

7 أودينيزي، 16 نقطة.

8 ميلان، 14 نقطة.

9 تورينو، 14 نقطة.

10 إمبولي، 11 نقطة.

11 روما، 10 نقاط.

12 بولونيا، 9 نقاط.

13 كومو، 9 نقاط.

14 كالياري، 9 نقاط.

15 هيلاس فيرونا، 9 نقاط.

16 مونزا، 8 نقاط.

17 بارما، 8 نقاط.

18 جنوى، 6 نقاط.

19 فينيزيا، 5 نقاط.

20 ليتشي، 5 نقاط.

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