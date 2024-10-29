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الرياضة - 11:46 - عاجل.. وفاة الفنان حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عاما - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:46 - عاجل.. وفاة الفنان حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عاما - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - عاجل.. وفاة الفنان حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:46 صباحاً - أعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، عن عمر يناهز الـ 90 عاما.

وفاة حسن يوسف

وقال شقيق الفنان حسن يوسف، عبر حسابه على فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته».

وفاة حسن يوسف

حسن يوسف

ولد حسن يوسف في 14 أبريل 1934، ممثل مصري، مثّل وأخرج العديد من الأفلام. اشتهر في الستينيات بأدوار عديدة

اتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي.

وقدم العديد من أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وفي يناير 2024 أكد اعتزال التمثيل نتيجة وفاة ابنه غرقاً في العام 2023.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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