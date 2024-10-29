حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظهور مميز لـ هاني شنودة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظهور مميز لـ هاني شنودة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الأهلي والزمالك وجها لوجه في مهرجان البراعم لكرة القدم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأهلي والزمالك وجها لوجه في مهرجان البراعم لكرة القدم - أخبار كلمتك

الأهلي والزمالك وجها لوجه في مهرجان البراعم لكرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:41 صباحاً - مهرجان البراعم، يستعد مهرجان البراعم لمواجهات من العيار الثقيل بين القطبين الأهلي والزمالك في الأعمار السنية الصغيرة بعد قرار إقامة مباريات لمهرجان براعم قطاع القاهرة الكبري الذي يضم مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية.

ويعد النادي الأهلي هو أحد الأندية التابعة لمنطقة القاهرة فيما يتواجد نادي الزمالك في منطقة الجيزة لكرة القدم.

وجاء قرار الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ومسئولي الجبلاية بإقامة مباريات مهرجان البراعم لقطاع القاهرة الكبري ليفتح الطريق أمام مواجهات مرتقبة بين الأهلي والزمالك.

 

وكان الكابتن حمادة الشربيني رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم والكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة والكابتن محمد حشيش عقدوا اجتماعا تنسيقيا أمس الاثنين في مقر المنطقة مع مسؤولي مناطق الجيزة والقليوبية استعدادا لانطلاق مباريات مهرجان براعم قطاع القاهرة الكبري.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة لبدء مباريات مهرجان قطاع براعم القاهرة الكبري لأندية القسمين الاول والثاني المقرر انطلاقها يوم 8 نوفمبر المقبل.

89210d8a70.jpg
a51f21dc75.jpg
a9e4f6ae58.jpg
203ead6df5.jpg
92b3fc40ac.jpg


 وحضر الاجتماع الكابتن ماهر همام المدير الفني لمنطقة القاهرة والكابتن صلاح على إدارة مسابقات الناشئين باتحاد الكرة والكابتن عز شاهين مدير إدارة الحكام بالقاهرة  والكابتن صالح عبدالحميد "منطقة الجيزة" والكابتن أحمد الجمل "منطقة القليوبية"، والكابتن أحمد عبدالوهاب كشري مقرر لجنة براعم قطاع القاهرة.

وكان عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المسابقات، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، عقدا شهر سبتمبر الماضي اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد مع المديرين التنفيذيين ومديري المسابقات في جميع المناطق.

وشهد الاجتماع شرحًا مفصلًا لكل ما يخص نظام مسابقات الناشئين ومهرجانات البراعم وتعليمات القيد ومسابقات المناطق والقطاعات في الموسم الجديد 2024-2025.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق