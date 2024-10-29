الأهلي والزمالك وجها لوجه في مهرجان البراعم لكرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:41 صباحاً - مهرجان البراعم، يستعد مهرجان البراعم لمواجهات من العيار الثقيل بين القطبين الأهلي والزمالك في الأعمار السنية الصغيرة بعد قرار إقامة مباريات لمهرجان براعم قطاع القاهرة الكبري الذي يضم مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية.

ويعد النادي الأهلي هو أحد الأندية التابعة لمنطقة القاهرة فيما يتواجد نادي الزمالك في منطقة الجيزة لكرة القدم.

وجاء قرار الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ومسئولي الجبلاية بإقامة مباريات مهرجان البراعم لقطاع القاهرة الكبري ليفتح الطريق أمام مواجهات مرتقبة بين الأهلي والزمالك.

وكان الكابتن حمادة الشربيني رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم والكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة والكابتن محمد حشيش عقدوا اجتماعا تنسيقيا أمس الاثنين في مقر المنطقة مع مسؤولي مناطق الجيزة والقليوبية استعدادا لانطلاق مباريات مهرجان براعم قطاع القاهرة الكبري.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة لبدء مباريات مهرجان قطاع براعم القاهرة الكبري لأندية القسمين الاول والثاني المقرر انطلاقها يوم 8 نوفمبر المقبل.



وحضر الاجتماع الكابتن ماهر همام المدير الفني لمنطقة القاهرة والكابتن صلاح على إدارة مسابقات الناشئين باتحاد الكرة والكابتن عز شاهين مدير إدارة الحكام بالقاهرة والكابتن صالح عبدالحميد "منطقة الجيزة" والكابتن أحمد الجمل "منطقة القليوبية"، والكابتن أحمد عبدالوهاب كشري مقرر لجنة براعم قطاع القاهرة.

وكان عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المسابقات، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، عقدا شهر سبتمبر الماضي اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد مع المديرين التنفيذيين ومديري المسابقات في جميع المناطق.

وشهد الاجتماع شرحًا مفصلًا لكل ما يخص نظام مسابقات الناشئين ومهرجانات البراعم وتعليمات القيد ومسابقات المناطق والقطاعات في الموسم الجديد 2024-2025.

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