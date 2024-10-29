دوري المحترفين، الجولة الرابعة تشهد أول فوز للداخلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:41 صباحاً - دوري المحترفين، حقق الداخلية فوزه الأول في بطولة دوري المحترفين، الموسم الجاري بعدما تخطى ديروط خارج ملعبه بهدف نظيف لحساب الجولة الرابعة من البطولة.

وتلقى فريق الداخلية ثلاث هزائم أمام بلدية المحلة 1-0 والمقاولون 2-1 ومنتخب السويس 1-0 في الجولات الثلاثة الأولى من بطولة دوري المحترفين هذا الموسم.

نتائج الجولة الرابعة لبطولة دوري المحترفين

ويتصدر المقاولون ووادي دجلة قمة جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الرابعة بمشاركة 20 فريقا.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الرابعة

1- المقاولون العرب 10 نقاط

2- وادي دجلة 10 نقاط

3- بروكسي 8 نقاط

4- أسوان 8 نقاط

5- القناة 7 نقاط

6- كهرباء الإسماعيلية 7 نقاط

7- أبو قير للأسمدة 7 نقاط

8- الترسانة 7 نقاط

9- سبورتنج 5 نقاط

10- لافيينا إف سي 5 نقاط

11- وي 5 نقاط

12- ديروط 4 نقاط

13- بلدية المحلة 4 نقاط

14- السكة الحديد 4 نقاط

15- منتخب السويس 4 نقاط

16- بترول أسيوط 3 نقاط

17- الداخلية 3 نقاط

18- راية 2 نقاط

19- طنطا‏ نقطة واحدة

20- المنصورة بدون نقاط



جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الرابعة

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولي أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من عدد 20 فريق مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وایاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعب، بالإضافة إلى عدد 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، الطبي والإداري وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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