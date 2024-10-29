الرياضة - 11:29 - طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - كارت الخدمات المتكاملة 2024.. تتيح الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 لذوي الاحتياجات الخاصة، لتسهيل بعض الخدمات ومنها «الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية، والإعفاء الجمركي، والإعفاء من المصاريف الدراسية»، وغيرها من المميزات الأخرى.

كارت الخدمات المتكاملة 2024

وتستعرض بوابة كلمتك للمتابعين والقراء كل ما يخص كارت الخدمات المتكاملة 2024، من خلال السطور التالية:

كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024

- سجل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنـــــــــا.

- اختر أيقونة قسم خدمات ذوي الإعاقة.

- اضغط على لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

- اكتب الرقم القومي بشكل صحيح في الأماكن الفارغة المخصصة.

- اختر كلمة الاستعلام.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وهناك فئات محددة تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، فجاءت كالتالي:

- حالة الإعاقات الذهنية الشديدة.

- حالة الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- حالة شلل الأطفال الشديد.

- حالة الإعاقات المتعددة.

- حالة فقد السمع التام.

- حالة الشلل الدماغي.

- حالة الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

- حالة الشلل الرباعي.

- حالة بتر الأطراف أو في طرف واحد سواء في اليد أو القدم.

- حالة كف البصر.

- حالة ذوي القزامة من 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة إعاقة حديثة صادرة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة.

- نسخة من آخر شهادة دراسية.

- نسخة من دفتر العائلة.

- 4 صور شخصية حديثة.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

- سجل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط هنـــــــــا.

- الضغط على تبويب «خدمات ذوي الإعاقة».

- اختر «الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة».

- ادخل الرقم القومي الخاص بك.

- اضغط على «استعلام».

- بعد ذلك ستظهر لك شاشة تُظهر حالة طلبك، وهي:

- في حالة قبول الطلب ستجد معلومات عن موعد استلام الكارت من مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لك.

- في حالة عدم قبول ستجد سبب الرفض، مع إمكانية التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي لتقديم طلب جديد أو الاستفسار عن سبب الرفض.