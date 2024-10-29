حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظهور مميز لـ هاني شنودة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظهور مميز لـ هاني شنودة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 11:29 - طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:29 - طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:29 - طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - كارت الخدمات المتكاملة 2024.. تتيح الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 لذوي الاحتياجات الخاصة، لتسهيل بعض الخدمات ومنها «الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية، والإعفاء الجمركي، والإعفاء من المصاريف الدراسية»، وغيرها من المميزات الأخرى.

كارت الخدمات المتكاملة 2024

وتستعرض بوابة كلمتك للمتابعين والقراء كل ما يخص كارت الخدمات المتكاملة 2024، من خلال السطور التالية:

كارت الخدمات المتكاملة

كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024

- سجل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنـــــــــا.

- اختر أيقونة قسم خدمات ذوي الإعاقة.

- اضغط على لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

- اكتب الرقم القومي بشكل صحيح في الأماكن الفارغة المخصصة.

- اختر كلمة الاستعلام.

كارت الخدمات المتكاملة

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وهناك فئات محددة تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، فجاءت كالتالي:

- حالة الإعاقات الذهنية الشديدة.

- حالة الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- حالة شلل الأطفال الشديد.

- حالة الإعاقات المتعددة.

- حالة فقد السمع التام.

- حالة الشلل الدماغي.

- حالة الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

- حالة الشلل الرباعي.

- حالة بتر الأطراف أو في طرف واحد سواء في اليد أو القدم.

- حالة كف البصر.

- حالة ذوي القزامة من 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

كارت الخدمات المتكاملة

الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة إعاقة حديثة صادرة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة.

- نسخة من آخر شهادة دراسية.

- نسخة من دفتر العائلة.

- 4 صور شخصية حديثة.

كارت الخدمات المتكاملة

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

- سجل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط هنـــــــــا.

- الضغط على تبويب «خدمات ذوي الإعاقة».

- اختر «الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة».

- ادخل الرقم القومي الخاص بك.

- اضغط على «استعلام».

- بعد ذلك ستظهر لك شاشة تُظهر حالة طلبك، وهي:

- في حالة قبول الطلب ستجد معلومات عن موعد استلام الكارت من مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لك.

- في حالة عدم قبول ستجد سبب الرفض، مع إمكانية التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي لتقديم طلب جديد أو الاستفسار عن سبب الرفض.

اقرأ أيضاً
للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024.. الشروط المطلوبة وأسباب الرفض

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق