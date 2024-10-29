الرياضة - 11:12 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:12 صباحاً - استقر سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 داخل سوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3730 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب اليوم بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4262 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3730 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3197 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2753 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، اليوم سجل نحو 4262.75 جنيه للبيع، 4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، اليوم سجل نحو 3907.5 جنيه للبيع، 3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، اليوم سجل نحو 3730 جنيها للبيع، 3715 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، اليوم سجل نحو 3197.25 جنيه للبيع، 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، اليوم سجل نحو 2486.75 جنيه للبيع، 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، اليوم سجل نحو 2131.5 جنيه للبيع، 2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، اليوم سجل نحو 1598.5 جنيه للبيع، 1592.25 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، اليوم سجل نحو 2755.88 دولار للبيع، 2755.61 دولار للشراء