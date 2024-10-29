الرياضة - 10:56 - عاجل.. أول تحرك من الزمالك بعد حكم حبس الثلاثي في الإمارات «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:56 صباحاً - كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» عن أول تحرك من جانب مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب بعد الحكم بحبس الثلاثي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد في الإمارات، بعد أزمة مباراة بيراميدز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» عقب صدور حكم محكمة أبو ظبي: «مجلس إدارة نادي الزمالك يجهز استئناف لتقديمه للمحكمة بعد قرار حبس الثلاثي لمدة شهر».

وأعلنت محكمة أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، عن معاقبة الثلاثي دونجا وشلبي لاعبا الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالحبس لمدة شهر، بالإضافة إلى دفع كل فرد غرامة مالية قيمتها 200 ألف درهم.

وعقب مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، تم التحفظ على ثلاثي القلعة البيضاء في الإمارات، بعد خضوعهم للتحقيق بعد التقدم بشكوى ضدهم من بعض أفراد أمن ملعب آل نهيان.

ودخل ثلاثي الزمالك في مشادة تطورت لاشتباك مع بعض أفراد أمن الملعب أثناء مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، ورغم انتهاء الأزمة سريعًا داخل الملعب، إلا أن الأمر تطور بعد الشكوى التي تقدم بها أفراد الأمن.