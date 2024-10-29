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الرياضة - 10:40 - عاجل.. الحكم بحبس ثلاثي الزمالك في الإمارات وتغريمهم ماليًا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:40 - عاجل.. الحكم بحبس ثلاثي الزمالك في الإمارات وتغريمهم ماليًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:40 - عاجل.. الحكم بحبس ثلاثي الزمالك في الإمارات وتغريمهم ماليًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:40 صباحاً - أصدرت محكمة أبوظبي قرارًا بمعاقبة الثلاثي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالحبس لمدة شهر، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قيمتها 200 ألف درهم لكل فرد.

وكان ثلاثي الزمالك قد تم التحفظ عليهم في الإمارات على إثر الأحداث التي شهدتها مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، ودخولهم في مشادة تطورت لاشتباك مع بعض أفراد أمن الملعب.

وتقدم بعض أفراد أمن ملعب آل نهيان بشكوى ضد نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، ليخضع الثلاثي للتحقيق أمام السلطات الإماراتية، ليتم بعد ذلك تحويل الشكوى للنيابة ثم القضاء الذي حكم بحبس الثلاثي.

وتم توجيه نفس التهمة للثلاثي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، وهي: "استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده".

وعلى صعيد آخر، استأنف فريق الزمالك تدريباته أمس الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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