الموعد والقنوات الناقلة لحفل أفضل لاعب في آسيا 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - تترقب جماهير كرة القدم في آسيا اليوم الثلاثاء، حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعلى رأسها جائزة أفضل لاعب آسيوي.

موعد حفل أفضل لاعب في آسيا 2024

من المقرر أن يقام حفل جوائز الأفضل في آسيا ومنها جائزة أفضل لاعب آسيوي اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024.

ويبدأ الحفل الذي تستضيفه العاصمة الكورية الجنوبية سيول في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية والثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لحفل أفضل لاعب في آسيا 2024

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث حفل جوائز الاتحاد الآسيوي ومنها جائرة أفضل لاعب آسيا.

وأعلنت الشبكة التلفزيونية الشهيرة عن نقل الحفل عبر قناتها الإخبارية المفتوحة.

الحفل يقام بحضور الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وكبار الشخصيات الكروية في القارة الآسيوية.



ويشهد الحفل توزيع 21 جائزة، بما في ذلك جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة، والتي تم استحداثها مؤخرًا،

فيما يتنافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا مجموعة من النجوم، وهم الأردني يزن النعيمات، وسيول يونج-وو من كوريا الجنوبية، والقطري أكرم عفيف.

وكان النجم السعودي سالم الدوسري هو الفائز بجائزة أفضل لاعب داخل آسيا 2022 بعد أن توقفت 4 سنوات، في حين أن هيونغ مين سون كان بطل جائزة أفضل لاعب في آسيا عمومًا.

قائمة المرشحين للفوز بالجوائز السنوية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2024

أفضل لاعب في آسيا

يزن النعيمات (الأهلي/العربي، الأردن)

سيول يونج-وو (أولسان/كرفينا زفيزدا، جمهورية كوريا)

أكرم عفيف (السد، قطر)



أفضل لاعبة في آسيا

كورتني فاين (سيدني/نورث كارولينا كوريج، أستراليا)

كيكو سيكي (أوراوا ريد دايموندز/برايتون هوف ألبيون، اليابان)

كيم هي-ري (هيونداي ستيل ريد اينجلز، جمهورية كوريا)

أفضل لاعب محترف خارج القارة (الرجال)

مهدي طاريمي (بورتو/انتر ميلان، إيران)

موسى التعمري (مونبلييه، الأردن)

سون هيونج-مين (توتنهام هوتسبير، جمهورية كوريا)

أفضل لاعبة محترفة خارج القارة (السيدات)

إيلي كاربنتر (أولمبيك ليون، أستراليا)

يوي هاسيجاوا (مانشستر سيتي، اليابان)



أفضل لاعب لكرة الصالات

سعيد أحمد عباسي (إيران)

فايزعلي سردوروف (طاجيكستان)

ديلشود رحمتوف (أوزبكستان)



أفضل مدرب في آسيا (الرجال)



جراهام آرنولد (أستراليا)

جو أويوا (اليابان تحت 23 عامًا)

هوانج سون-هونج (منتخب جمهورية كوريا تحت 23 عامًا)



أفضل مدربة في آسيا (السيدات)



ليا بلايني (منتخب أستراليا للشابات تحت 20 عامًا)

تومومي مياموتو (منتخب اليابان للسيدات)

بارك يون-جونج (منتخب جمهورية كوريا للشابات تحت 20 عامًا)



أفضل لاعب شاب (الرجال)



جاكو نواتا (مدرسة كاميمورا غاكوين الثانوية، اليابان)

باي جون-هو (دايجون هانا سيتيزن/ستوك سيتي، جمهورية كوريا)

عباسبيك فايزولاييف (سسكا موسكو، أوزبكستان)



أفضل لاعبة شابة (السيدات)



دانييلا جاليتش (ملبورن سيتي/إف سي توينتي، أستراليا)

تشاي أون-يونج (نادي ولميدو، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)

كيسي فاير (اينجل سيتي، جمهورية كوريا)

أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة البلاتينية)

اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

اتحاد جمهورية كوريا لكرة القدم



أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة الماسية)



الاتحاد الصيني لكرة القدم

الاتحاد التايلاندي لكرة القدم

الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم



أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة الذهبية)



اتحاد الصين تايبيه لكرة القدم

اتحاد هونج كونج الصين لكرة القدم

اتحاد نيبال لكرة القدم



أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة الياقوتية)



اتحاد بوتان لكرة القدم

اتحاد جوام لكرة القدم

اتحاد لاوس لكرة القدم

أفضل اتحاد إقليمي في آسيا

اتحاد وسط آسيا لكرة القدم

اتحاد شرق آسيا لكرة القدم

اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم



جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة الذهبية)



الاتحاد الأسترالي لكرة القدم

الاتحاد الصيني لكرة القدم

الاتحاد السنجافوري لكرة القدم



جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لكرة (الفئة الفضية)



اتحاد جوام لكرة القدم

الاتحاد الهندي لكرة القدم

الاتحاد التايلاندي لكرة القدم



جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة البرونزية)



الاتحاد الكمبودي لكرة القدم

اتحاد الصين تايبيه لكرة القدم

الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم

الجائزة الخاصة للحكام

يويتشي هاتانو (اليابان)

تركي عبد الله الصالحي (سلطنة عُمان)

إبراهيم يوسف الرئيسي (الإمارات)

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