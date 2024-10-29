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الكرة الذهبية، رودري يكسر صيام نجوم البريميرليج ولعنة رونالدو - أخبار كلمتك

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الكرة الذهبية، رودري يكسر صيام نجوم البريميرليج ولعنة رونالدو - أخبار كلمتك

الكرة الذهبية، رودري يكسر صيام نجوم البريميرليج ولعنة رونالدو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:58 صباحاً - كسر رودري صيام نجوم البريميرليج بعدما أصبح أول من يتوج بالكرة الذهبية بقميص فريق إنجليزي منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد عام 2008.

وتوج الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، خلال الحفل السنوي لمجلة "فرانس فوتبول"،  بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.  

وجاء تتويج رودري مفاجئا لكثيرين، خاصة أن التقارير الصحفية في الأيام الماضية زعمت أن الجائزة ستمنح للبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

رودري أصبح أول لاعب إسباني 


كما ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن رودري أصبح أول لاعب إسباني يتوج بها منذ لويس سواريز عام 1960.

بينما أفادت شبكة "أوبتا" بأن رودري بات ثالث إسباني يحصد البالون دور بعد ألفريدو دي ستيفانو "مرتان" ولويس سواريز.

يذكر أن الدولي الإسباني تسلم الجائزة بعد حضوره مستندا على عكازين بسبب إصابته في الرباط الصليبي، التي أنهت موسمه مبكرا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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