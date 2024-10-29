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الرياضة - 09:51 - موعد مباراة الأهلي اليوم ضد العين الإماراتي والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:51 - موعد مباراة الأهلي اليوم ضد العين الإماراتي والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - موعد مباراة الأهلي اليوم ضد العين الإماراتي والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:51 صباحاً - موعد مباراة الأهلي اليوم ضد العين الإماراتي والقنوات الناقلة.. يشهد ستاد القاهرة الدولي قمة عربية نارية بين الأهلي وضيفه العين في بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

الأهلي المتوج مؤخرًا بلقب بطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، يستهدف تحقيق الانتصار على العين الإماراتي لتحقيق العديد من المكاسب، وسيكون أهمها مواصلة مشواره في البطولة العالمية التي يشارك بها أبطال القارات.

والفوز في مباراة اليوم على العين الإماراتي، سيمنح الأهلي جائزة مالية ضخمة قيمتها 2 مليون دولار مقدمة من الفيفا، كما سيحصل على كأس الأفروآسيوية للمرة الثانية في تاريخه، ومعادلة رقم الزمالك القياسي كأكثر الأندية حصدًا للقب.

الأهلي

ويستعرض موقع "الأسبوع" في السطور التالية أبرز المعلومات الخاصة بمباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد العين الإماراتي

تنقل مبارة الأهلي مع العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال لكرة القدم عبر عدة قنوات مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وهي: قناة أون تايم سبورتس، وقناة إم بي سي مصر، وقناة أبو ظبي الرياضية.

موعد مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال اليوم

تنطلق مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

لاعبو الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام العين الإماراتي اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: إمام عاشور، أكرم توفيق، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر.

معلقو مباراة الأهلي ضد العين في كأس إنتركونتيننتال

سيتولى خليل البلوشي مهمة التعليق على مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال عبر قناة أون تايم سبورتس، وسيعلق فهد العتيبي وفارس عوض على المباراة بقناة إم بي سي مصر.

وعلى قناة أبو ظبي الرياضية يتولى المعلق عامر عبد الله مهمة التعليق على القمة العربية المنتظرة بين الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال لكرة القدم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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