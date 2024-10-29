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الرياضة - 09:51 - مصادر: حزب الله وافق على فصل ملف لبنان عن غزة والمحادثات بلغت مرحلة متقدمة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:51 - مصادر: حزب الله وافق على فصل ملف لبنان عن غزة والمحادثات بلغت مرحلة متقدمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - مصادر: حزب الله وافق على فصل ملف لبنان عن غزة والمحادثات بلغت مرحلة متقدمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:51 صباحاً - ذكر إعلام إسرائيلي عن مصادر غربية، أن حزب الله وافق على فصل ملف لبنان عن غزة، مشيرا إلى أن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة، حسب ما نشرته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضافت المصادر، أن المقترح الجديد يبدأ بوقف إسرائيل وحزب الله الأعمال القتالية لمدة 60 يوما، كما يتضمن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وذكرت المصادر، أن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة، وتنص على إنشاء قوات دولية تراقب أي انتهاكات من قبل إسرائيل وحزب الله.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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