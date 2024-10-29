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الرياضة - 09:51 - فتح: المجتمع الدولي يتحمل مسئولية استمرار إسرائيل في ممارساتها الإجرامية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:51 - فتح: المجتمع الدولي يتحمل مسئولية استمرار إسرائيل في ممارساتها الإجرامية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - فتح: المجتمع الدولي يتحمل مسئولية استمرار إسرائيل في ممارساتها الإجرامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:51 صباحاً - أكد أمين سر حركة فتح الفلسطينية في هولندا، زيد تيم، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية كبيرة لعدم قدرته على وقف الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والمجازر التي يرتكبها والتهجير القسري والتجويع وقصف أبناء قطاع غزة في المناطق الآمنة.

وقال أمين سر حركة "فتح"، في مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن بالرغم من حجم المأساة الإنسانية في غزة، وفي ظل الممارسات التي تأتي ضمن خطة الجنرالات التي تهدف لتهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني من الشمال وخلق منطقة غير صالحة للحياة.

وأوضح أن، إسرائيل لديها حصانة غير مسبوقة في ظل انتهاكها القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية، كما أن هناك حديث في الحكومة الإسرائيلية عن منطقة عازلة وخلق بيئة جديدة في شمال غزة وإخلائها من أهلها.

وفيما يتعلق بتقديم جنوب أفريقيا أدلة جديدة على حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل، أوضح تيم أن الأدلة تتجلى في المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال وممارسة كل أشكال القتل والإرهاب على مرأى ومسمع العالم، إلى جانب المحارق التي وقعت في جباليا وبيت لاهيا وقتل الأطفال والنساء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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