الرياضة - 09:18 - في الأسواق ومنافذ الحكومة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:18 صباحاً - حافظت أسعار اللحوم على استقرارها في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، سواء كانت اللحوم محلية أو مستوردة، مما يعكس حالة التوازن السائدة في السوق.

أسعار اللحوم اليوم

وتستعرض كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار اللحوم بنوعيها المستوردة والبلدي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

-بلغ كيلو العرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

- تتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا.

-سجل سعر الكيلو من المفروم البلدي نحو 370 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 270 و300 جنيه.

- وصل سعر اللحمة البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

- بلغ سعر اللحمة الضاني نحو 520 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

- وصل سعر اللحم الضأن إلى 350 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا.

- سجل سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر الكبدة إلى 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم الوطنية

ووصل سعر الكيلو من اللحم البقري إلى 280 جنيهًا.

بينما سجل سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

كما بلغت الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر اللحم وش فخدة إلى 300 جنيه.

كما وصل سعر الموزة إلى 295 جنيهًا.

وبلغ سعر عرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.