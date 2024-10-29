الرياضة - 09:18 - تشكيل الأهلي المتوقع ضد العين الإماراتي اليوم في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:18 صباحاً - تشكيل الأهلي المتوقع ضد العين.. يستضيف الأهلي نظيره العين الإماراتي على أرضية ستاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال لكرة القدم.

ويدخل الأهلي مباراة العين الإماراتي اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه بلقب كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك بعد مباراة قوية انتهت بركلات الترجيح على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويبحث الأهلي عن استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، لتحقيق الانتصار على ضيفه فريق العين الإماراتي، ومواصلة مشواره في بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على صعوبة مهمة المارد الأحمر في مباراة اليوم، خاصة في ظل امتلاك لاعبيه العديد من اللاعبين الجيدين ومحترفين بمستوى مميز، بالإضافة لجهاز فني قوي بقيادة الأرجنتيني هرنان كريسبو.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "العين منافس قوي، واستقبل عددًا من الأهداف خلال المباريات التي يشارك بها، لكن في المقابل سجل أهدافًا، والفريق يمتلك قدرات هجومية قوية، ويجب ألا نمنحهم الفرصة للتسجيل وأن نلعب بأسلوب متوازن".

ونستعرض في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام العين الإماراتي ببطولة كأس إنتركونتيننتال، والذي سيعتمد عليه مارسيل كولر:

تشكيل الأهلي المتوقع أمام العين الإماراتي اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: إمام عاشور، أكرم توفيق، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد العين في كأس إنتركونتيننتال، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.