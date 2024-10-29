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الرياضة - 09:00 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:00 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:00 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 داخل محلات الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3730 للبيع، 3715 للشراء.

سعر الذهب

وتوفر بوابة كلمتك، للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر على مدار اليوم، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4262.75 جنيه 4245.75 جنيه
عيار 22 3907.5 جنيها 3892 جنيه
عيار 21 3730 جنيها 3715 جنيها
عيار 18 3197.25 جنيه 3184.25 جنيه
عيار 14 2486.75 جنيه 2476.75 جنيه
عيار 12 2131.5 جنيه 2122.75 جنيه
عيار 9 1598.5 جنيه 1592.25 جنيه

سعر الذهب بداية تعاملات اليوم 29 أكتوبر 2024

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 بداية التعاملات عند مستوى 4262.75 جنيه للبيع، 4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

داوم سعر الذهب عيار 22 على استقراره مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء عند 3907.5 جنيه للبيع، 3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 21

هيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية ليسجل 3730 جنيها للبيع، 3715 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 18 خلال مستهل التعاملات ليسجل 3197.25 جنيه للبيع، 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات الصباحية نحو 2486.75 جنيه للبيع، 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

استقر سعر الذهب عيار 12 ببداية التعاملات عند مستوى 2131.5 جنيه للبيع، 2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الصباحية نحو 1598.5 جنيه للبيع، 1592.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب أوقية الذهب

- بينما سجل سعر أوقية الذهب في مصر صباح تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 2755.88 دولارا للبيع، 2755.61 دولارا للشراء

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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