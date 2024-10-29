الرياضة - 09:00 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:00 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 داخل محلات الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3730 للبيع، 3715 للشراء.

سعر الذهب

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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4262.75 جنيه 4245.75 جنيه عيار 22 3907.5 جنيها 3892 جنيه عيار 21 3730 جنيها 3715 جنيها عيار 18 3197.25 جنيه 3184.25 جنيه عيار 14 2486.75 جنيه 2476.75 جنيه عيار 12 2131.5 جنيه 2122.75 جنيه عيار 9 1598.5 جنيه 1592.25 جنيه

سعر الذهب بداية تعاملات اليوم 29 أكتوبر 2024

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 بداية التعاملات عند مستوى 4262.75 جنيه للبيع، 4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

داوم سعر الذهب عيار 22 على استقراره مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء عند 3907.5 جنيه للبيع، 3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

هيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية ليسجل 3730 جنيها للبيع، 3715 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 18 خلال مستهل التعاملات ليسجل 3197.25 جنيه للبيع، 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات الصباحية نحو 2486.75 جنيه للبيع، 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

استقر سعر الذهب عيار 12 ببداية التعاملات عند مستوى 2131.5 جنيه للبيع، 2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الصباحية نحو 1598.5 جنيه للبيع، 1592.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب أوقية الذهب

- بينما سجل سعر أوقية الذهب في مصر صباح تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 2755.88 دولارا للبيع، 2755.61 دولارا للشراء