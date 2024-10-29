الرياضة - 09:00 - البرتقال بـ 11 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:00 صباحاً - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، تراجعا ملحوظا في سوق العبور، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس بين 11 لـ 19 جنيهًا، وبلغ سعر البرتقال البلدي نحو 11 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

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أسعار الخضروات اليوم

- يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 7.5 لـ 12.5 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 11 لـ 19 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 8 لـ 12 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الملوخية ما بين 5 لـ 8 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو البصل الأحمر ما بين 9 لـ 13 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو البصل الأبيض ما بين 15 لـ 20 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم

- يتراوح سعر كيلو الخيار الصوب ما بين 12 لـ 20 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 7 لـ 10 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 7 لـ 10 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 9 لـ 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين 8 لـ 12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 5 لـ 13جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو برتقال بلدي ما بين 9 لـ 11 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو عنب أحمر ما بين 15 لـ 25 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو البطيخ ما بين 64 لـ 80 جنيهًا.