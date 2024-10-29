الرياضة - 08:44 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:44 صباحاً - ظل سعر الدولار الأمريكي متماسكًا عند مستوياته السابقة مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، دون تسجيل أي تغييرات ملحوظة، ليسجل سعر الشراء في المركزي نحو 48.63 جنيه وسعر البيع 48.76 جنيه.

سعر الدولار

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص أسعار الدولار في البنوك المصرية، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي أمام الجنيه المصري نحو 48.63 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 48.64 جنيه للشراء، 48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري وصل إلى 48.64 جنيه للشراء، 48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 48.65 جنيه للشراء، 48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري نحو 48.64 جنيه للشراء، 48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.