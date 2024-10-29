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الرياضة - 07:39 - اليوم.. تقليل زمن تقاطر قطارات الخط الثالث للمترو (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:39 - اليوم.. تقليل زمن تقاطر قطارات الخط الثالث للمترو (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:39 - اليوم.. تقليل زمن تقاطر قطارات الخط الثالث للمترو (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:39 صباحاً - يستعد الخط الثالث للمترو، لمباراة النادي الأهلي ضد نادي العين الإماراتي، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة الدولي، حيث أعلنت الشركة المنفذة عن توفير قطار كل 4 دقائق ونصف ابتداءً من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 7 مساءً وكذلك بعد المباراة من 10 مساءً حتى 12 ونصف صباحاً.

وأضافت الشركة أن القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والثاني سيكون 9 دقائق.

كما وفرت الشركة فريق خدمة العملاء في المحطات بترتيبات خاصة لتسهيل حركة الدخول والخروج من المباراة.

وتنتظر الجماهير الأهلاوية المواجهة المرتقبة لـ فريق الأهلي أمام العين الإماراتي، غدا الثلاثاء، فى كأس إنتركونتيننتال للأندية، والتى يسعى الفريق الأحمر لحسمها و ملاقاة الفائز من بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية فى نصف نهائي البطولة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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