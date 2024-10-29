اليوم، الأهلي يسعى لكتابة تاريخ جديد أمام العين الإماراتي ببطولة الانتر كونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:26 صباحاً - الأهلي والعين، يستضيف فريق الأهلي، نظيره العين الإماراتي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، في دور الثمانية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويسعى الأهلي إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه والفوز على العملاق الإماراتي للتأهل لنهائي البطولة.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام العين

ويدرس مارسيل كولر الدفع بكل من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه أكرم توفيق ورامي ربيعة وأشرف دارى ويحيى عطية الله فى الدفاع، ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور في خط الوسط، وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو على فى خط الهجوم.

تشكيل المتوقع للعين أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، عبدالكريم تراوري، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

وتأكدت جاهزية الرباعي عمر كمال عبدالواحد ووسام أبوعلى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وطاهر محمد طاهر والمغربى أشرف داري لخوض المباراة.

بينما يغيب عن اللقاء كل من خالد عبد الفتاح لإصابته بشد فى العضلة الخلفية، ويوسف أيمن بسبب الزامه باتباع البروتوكول الطبي، والذي ينص على إبعاده عن ممارسة الكرة لمدة 6 أيام، عقب تعرضه لارتجاج خفيف فى المخ، خلال مواجهة الزمالك بالإمارات.

وفي المقابل، يطمح العين الإماراتي في الفوز على الأهلي رغم التصريحات الإعلامية الإماراتية بأنه من السهل الفوز على الأحمر الاوان هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق، يستعد بشكل جيد للأهلي ويعلم بقوة المارد الأحمر وأنه بطل إفريقيا بحسب تصريحاته.



وخلال الـ 12 مباراة التي خاضها العين الإماراتي حقق 6 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر فى مثلها، وأحرز 37 هدفا، ومنى مرماه بـ 24 هدفا، وتلك الأرقام تشير إلى نقطة مهمة جدًّا، وهي أن الفريق يملك قوة هجومية كبيرة للغاية بمتوسط يزيد على 3 أهداف فى المباراة، والأهداف التي سجلت فى مرماهم بمتوسط هدفين في كل مباراة.

ويملك العين الإماراتي العديد من العناصر المميزة على رأسها الرباعى النارى التوجولى لابا كودجو، والمغربي سفيان رحيمي، وأليخاندرو روميرو، ومباتياس بلاسيوس.



الأهلي بالزي التقليدي أمام العين

وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والعين الاماراتى عن ارتداء الأهلى زيه الطبيعي، كما تمت مناقشة كافة الترتيبات اللازمة للمباراة، وموعد وصول الفريقين وطاقم الحكام لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء. وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، وأن يرتدى حارس المرمى طاقما من اللون البنفسجي، فيما يرتدى فريق العين طاقما من اللون الأسود بالكامل، ويرتدى حارس مرماه طاقما من اللون اللبني.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.