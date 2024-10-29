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الرياضة - 07:06 - اليوم.. نظر استئناف المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا على حكم حبسهم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:06 - اليوم.. نظر استئناف المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا على حكم حبسهم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - اليوم.. نظر استئناف المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا على حكم حبسهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:06 صباحاً - تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة استئناف المتهمين بفبركة واقعة سحر مؤمن زكريا على حكم حبسهم 3 سنوات.

كانت قد أودعت محكمة جنح الخليفة والمنعقدة برئاسة المستشار خالد محمد ناجي شحاتة، اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024، حيثيات الحكم على المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا بالحبس 3 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند اليهم وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا.

وقالت المحكمة في القضية رقم 6904 2024 جنح قسم الخليفة، إن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها وأن المحكمة اطمأن وجدانها لما جاء من دلائل في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا.

وأضافت في حيثيات الحكم، أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وصلاحيتها لحمل لواء الإدانة وكان ضبط المتهمين والجريمة متلبسا بها عدا المتهم حكيم رمضان محمد الذي تم ضبطه نفاذا لأمر الضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة وكانت المحكمة تطمئن ويسكن في وجدانها صلاحية الأدلة في الدعوى والمتمثلة في أقوال المجني عليه مؤمن زكريا وكلا من زوجته وابن خالتها كشهود في الدعوى وما ورد بتقرير المساعدات الفنية وتحريات المباحث.

لهذه الأسباب قررت المحكمة معاقبة المتهمين أمينة كسبان وحكيم رمضان ومحمد عمر عزب ومحمد إمام ورمضان محمد بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند اليهم وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة.

النيابة العامة تحيل المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا للمحاكمة الجنائية

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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