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الرياضة - 05:58 - مائل للحرارة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:58 - مائل للحرارة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - مائل للحرارة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:58 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية قالت الأرصاد تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات، وتنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقعت الأرصاد تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر قال خبراء الأرصاد تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 28 17

6 أكتوبر 28 16

بنها 27 17

دمنهور 27 18

وادي النطرون 27 18

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 27 17

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 27 16

طنطا 27 17

دمياط 26 21

بورسعيد 26 23

الإسماعيلية 28 16

السويس 29 18

العريش 25 16

رفح 25 15

رأس سدر 30 17

نخل 26 10

كاترين 24 8

الطور 27 17

طابا 25 16

شرم الشيخ 31 23

الإسكندرية 25 19

العلمين 26 19

مطروح 24 20

السلوم 24 19

سيوة 26 15

رأس غارب 32 22

الغردقة 32 21

سفاجا 32 21

مرسى علم 31 22

شلاتين 31 21

حلايب 30 21

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 30 21

الفيوم 28 16

بني سويف 28 16

المنيا 28 15

أسيوط 29 14

سوهاج 31 15

قنا 33 15

الأقصر 34 16

أسوان 34 17

الوادي الجديد 31 16

أبوسمبل 32 16

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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