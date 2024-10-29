الرياضة - 05:42 - يتصدرها الأهلي ضد العين الإماراتى.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:42 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 العديد من المباريات المهمة فى مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة الأهلي ضد العين الإماراتى فى كأس إنتركونتيننتال، فضلا عن مواجهة ميلان ضد نابولي فى الدوري الإيطالي.

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مواعيد مباريات كأس القارات للأندية والقنوات الناقلة

الأهلي X العين الإماراتى - الساعة 8 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس

ريفر بليت الأرجنتيني X أتلتيكو مينيرو البرازيلي - الساعة 3:30 صباحا

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري X بولونيا - الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2

ليتشي X هيلاس فيرونا - الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X نابولي - الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

ساوثهامتون X ستوك سيتي - الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

برينتفورد X شيفيلد وينزداي - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ايكستريمادورا X جيرونا - الساعة 11 مساء

ريال خايين X قاديش - الساعة 11 مساء

لوسينا X ليجانيس - الساعة 11 مساء

بياسان X قرطاجنة - الساعة 11 مساء

لاس روزاس X إشبيلية - الساعة 11 مساء

سان فيسينتي X ريال سوسيداد - الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

لايبزيج X سانت باولي - الساعة 9 مساء

أوجسبورج X شالكه 04 - الساعة 9 مساء

باير ليفركوزن X ايلفرسبيرج - الساعة 9 مساء

كيكرز أوفينباخ X كارلسروه - الساعة 9 مساء

فولفسبورج X بوروسيا دورتموند - الساعة 10:45 مساء

شتوتجارت X كايزرسلاوترن - الساعة 10:45 مساء

كولن X هولشتاين كي - الساعة 10:45 مساء

يان ريجينسبورج X جروتر فيورث - الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

النجمة X الرائد - الساعة 6 مساء على قناة SSC 2

الطائي X الهلال - الساعة 6 مساء على قناة SSC 1

النصر X التعاون - الساعة 8:30 مساء على قناة SSC 1

الفيحاء X العربي - الساعة 8:30 مساء على قناة SSC 2