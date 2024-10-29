مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات كأس إنتركونتيننتال ورابطة الأندية الإنجليزية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:41 صباحاً - تقام خلال اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في كأس إنتركونتيننتال والدوري الإيطالي وكأس إنجلترا وكأس ألمانيا وكأس إسبانيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.
كأس إنتركونتيننتال
الأهلي مع العين الإماراتي 8 مساء - AD Sports 1 HD.
الدوري الإيطالي
ميلان مع نابولي 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1.
كالياري مع بولونيا – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2
ليتشي مع هيلاس فيرونا – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
كأس خادم الحرمين الشريفين
الطائي مع الهلال 6.05 مساء - SSC HD.
النصر مع التعاون 8.30 مساء - SSC HD.
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ساوثهامبتون مع ستوك سيتي 10.45 مساء- beIN Sports HD 1
برينتفورد مع شيفيلد وينزداي 11 مساء - beIN Sports HD 1
كأس إسبانيا
إشبيلية مع لاس روزاس 10 مساء
سوسيداد مع جوفي إسبانيول 10 مساء
كأس ألمانيا
لايبزيج مع سانت باولي 8 مساء
ليفركوزن مع إيلفرسبيرج 8 مساء
فولفسبورج مع دورتموند 10.45 مساء
شتوتجارت مع كايزرسلاوترن 10.45 مساء
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