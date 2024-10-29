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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات كأس إنتركونتيننتال ورابطة الأندية الإنجليزية - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات كأس إنتركونتيننتال ورابطة الأندية الإنجليزية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات كأس إنتركونتيننتال ورابطة الأندية الإنجليزية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:41 صباحاً - تقام خلال اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في كأس إنتركونتيننتال والدوري الإيطالي وكأس إنجلترا وكأس ألمانيا وكأس إسبانيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.

 

كأس إنتركونتيننتال 

الأهلي مع العين الإماراتي 8 مساء - AD Sports 1 HD.

 

الدوري الإيطالي 

ميلان مع نابولي 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1. 

كالياري مع بولونيا – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2    

ليتشي مع هيلاس فيرونا – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1  

 

كأس خادم الحرمين الشريفين 

الطائي مع الهلال 6.05 مساء - SSC HD. 

النصر مع التعاون 8.30 مساء - SSC HD. 

 

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 

ساوثهامبتون مع ستوك سيتي 10.45 مساء- beIN Sports HD 1  

برينتفورد مع شيفيلد وينزداي 11 مساء - beIN Sports HD 1   

 

كأس إسبانيا 

إشبيلية مع لاس روزاس 10 مساء 

سوسيداد مع جوفي إسبانيول 10 مساء 

 

كأس ألمانيا 

لايبزيج مع سانت باولي 8 مساء 

ليفركوزن مع إيلفرسبيرج 8 مساء 

فولفسبورج مع دورتموند 10.45 مساء 

شتوتجارت مع كايزرسلاوترن 10.45 مساء 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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