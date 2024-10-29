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الرياضة - 04:22 - اليوم.. استكمال محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:22 - اليوم.. استكمال محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:22 - اليوم.. استكمال محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:22 صباحاً - تنظر محكمة أبو ظبي اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، محاكمة ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد، ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، على خلفية أحداث مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي المقام بدولة الإمارات.

وكانت محكمة أبو ظبي قد قررت تأجيل القضية إلى اليوم الثلاثاء وحبس عبد الواحد السيد مدير الكرة ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، المتهمين بالتعدي على المنظمين لمباراة الزمالك وبيراميدز في الإمارات.

وحاول مسؤولو الزمالك حل الأزمة بعدها بالتصالح والتراضي داخل ملعب اللقاء لمدة ساعتين لكن دون جدوى، في ظل تمسك أفراد الأمن بتحرير محضر ضد الثلاثي عبد الواحد السيد ودونجا ومصطفى شلبي في قسم الشرطة، وتطورت الأزمة وتم بعدها احتجاز الثلاثي في قسم الشرطة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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