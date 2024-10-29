اليوم، محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:53 صباحاً - يخضع نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، للمحاكمة اليوم الثلاثاء، في الإمارات، بسبب الأزمة التي حدثت عقب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وعلمت كلمتك أنه تم تحديد جلسة، اليوم الثلاثاء، لمحاكمة الثلاثي عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي في الإمارات.

سليمان ونيرة الأحمر يطمئنان على أسر ثلاثي الزمالك

حرص كابتن أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك على زيارة أسرة عبد الواحد السيد مدير الكرة للاطمئنان عليهم.

كما توجه أحمد سليمان ومعه نيرة الأحمر إلى أسرة دونجا للاطمئنان عليهم حتي كانت والدة دونجا مريضه وتمر بظروف صحية صعبة وتم استدعاء دكتور عبدالله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك للكشف عليها.

وأجرى أحمد سليمان أمس اتصالا هاتفيا بأسرة مصطفى شلبي لاعب الزمالك للاطمئنان عليهم.

حسين لبيب يتواجد في الإمارات

فيما كشف مصدر بنادي الزمالك عن تواجد الثلاثي حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق في الإمارات وعدم العودة إلى القاهرة مع بعثة الزمالك.

ويستمر الثلاثي في الإمارات من أجل متابعة أزمة احتجاز عبد الواحد السيد مدير الكرة ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض.

أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، كلمتك

تفاصيل أزمة ثلاثي الزمالك

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات أزمة عنيفة.

بدأت الأزمة بعدما حاول الثنائي دونجا وعمر جابر المستبعدان من قائمة الزمالك للإصابة، النزول إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، إلا أن المسؤولين عن تنظيم المباراة حاولوا منعهم لتحدث اشتباكات يتدخل على إثرها مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد أيضًا.

ورغم نجاح ثنائي الزمالك في النزول إلى أرض الملعب، إلا أنه بعد انتهاء ركلات الترجيح، تفأجأ الجميع بأن المسؤولين عن أمن المباراة الذين اشتبكوا معهم يتهمون لاعبي الزمالك بالاعتداء عليهم ورفضوا كل المحاولات الودية للصلح.

وبعد المباراة تدخل محمود شيكابالا قائد الزمالك، لحل الأزمة حيث اصطحب حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، للاعتذار لمنظمي المباراة وحل الأمر وديًّا إلا أنهم رفضوا الاعتذار مبررين ذلك بتعرض أحد رجال الأمن للضرب من لاعبي الزمالك ورفضه الحلول الودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.