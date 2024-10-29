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الرياضة - 03:33 - سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:33 - سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:33 - سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:33 صباحاً - سعر الريال السعودي.. استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، إذ سجل داخل بنكي الأهلي ومصر 12.9 جنيه للشراء 12.9 جنيه للبيع.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنوك اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.9 جنيه للشراء 12.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.9 جنيه للشراء 12.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي بـ 12.9 جنيه للشراء 12.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 12.5 جنيه للشراء، 12.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 12.8 جنيه للشراء 12.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 12.9 جنيه للشراء 12.9 جنيه للبيع.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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