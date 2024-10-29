شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظهور مميز لـ هاني شنودة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظهور مميز لـ هاني شنودة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

دار الأوبرا تتزين لاستضافة حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

دار الأوبرا تتزين لاستضافة حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

حزين على فينيسيوس، تعليق مثير من أنشيلوتي بعد فوزه بجائزة أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حزين على فينيسيوس، تعليق مثير من أنشيلوتي بعد فوزه بجائزة أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

حزين على فينيسيوس، تعليق مثير من أنشيلوتي بعد فوزه بجائزة أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:20 صباحاً - حفل الكرة الذهبية، علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل مدرب كرة قدم في العالم لعام 2024.

ونال أنشيلوتي جائزة أفضل مدرب في العام الحالي في حفل ضخم أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وغاب المدرب الإيطالي بجانب باقي عناصر ريال مدريد عن حفل جوائز الكرة الذهبية بعد علم إدارة النادي بعدم تتويج اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب.

 وكتب أنشيلوتي عبر حسابه بمنصة إكس:" أود أن أشكر عائلتي وفريقي ريال مدريد والرئيس فلورنتينو بيريز كما أشكر لاعبي فريقي وقبل كل شيء فينيسيوس وكارفاخال".

ووجه مدرب ريال مدريد رسالة دعم للثنائي فينيسيوس جونيور وداني كارفخال بعد ضياع حلم التتويج بالكرة الذهبية من كلا اللاعبين.

وقاد الثنائي فينيسيوس وكارفخال ريال مدريد للتتويج في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا بجانب لقب الدوري الإسباني وأيضًا كأس السوبر الإسباني بخلاف التتويج في بداية الموسم الحالي بلقب كأس السوبر الأوروبي.

وتوج كارفخال مع المنتخب الإسباني بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" برفقة رودريغو هيرنانديز "رودري" نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تألق أيضًا برفقة منتخب إسبانيا بالبطولة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق