الرياضة - 03:01 - وصل كام النهاردة؟.. تطور جديد في سعر الدولار اليوم.. الثلاثاء 29-10-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:01 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 29-10-2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 29-10-2024
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الاهلي المصري
سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل الدولار فى بنك مصر نحو 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات
سجل الدولار فى البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو48.71 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو نحو 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.
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