الرياضة - 02:45 - غارة إسرائيلية تستهدف محيط منزل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:45 صباحاً - قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشن غارة أمام منزل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بلدة تبنين الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الإثنين، عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ضد البلاد على مدار عام مضى.

وأكدت الصحة اللبنانية في بيان لها، أن 38 شخصا قتلوا وجرح 124 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع حصيلة عام من الصراع بين حزب الله وإسرائيل إلى 2710 قتيلا، موضحة في بيان أن بين القتلى 532 امرأة و157 طفلا.

وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 12 ألفا و592 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.