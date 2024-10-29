شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظهور مميز لـ هاني شنودة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظهور مميز لـ هاني شنودة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

دار الأوبرا تتزين لاستضافة حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

دار الأوبرا تتزين لاستضافة حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 02:45 - غارة إسرائيلية تستهدف محيط منزل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:45 - غارة إسرائيلية تستهدف محيط منزل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:45 - غارة إسرائيلية تستهدف محيط منزل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:45 صباحاً - قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشن غارة أمام منزل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بلدة تبنين الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الإثنين، عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ضد البلاد على مدار عام مضى.

وأكدت الصحة اللبنانية في بيان لها، أن 38 شخصا قتلوا وجرح 124 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع حصيلة عام من الصراع بين حزب الله وإسرائيل إلى 2710 قتيلا، موضحة في بيان أن بين القتلى 532 امرأة و157 طفلا.

وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 12 ألفا و592 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

اقرأ أيضاً
الجيش اللبناني يعلن إصابة أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية على جرافة جنوب البلاد

سقوط 3 شهداء وإصابة 4 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة النبي شيت في لبنان

استشهاد 18 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية جديدة شمال لبنان

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق