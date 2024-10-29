من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:44 صباحاً - رد الإعلامي أحمد شوبير على رسالة زوجة علي معلول، التي انتقدت خلالها إدارة النادي الأهلي، بعد إعلان محمد رمضان مدير الرياضي للأهلي، رحيل اللاعب التونسي بنهاية الموسم الحالي.

وكان محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي قال في تصريحات لقناة ناديه، إنه لم تكن هناك نية لبقاء علي معلول في الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأحمر رسميًا، ولكن اللاعب سيرحل بنهاية موسم 2025.

وقال أحمد شوبير على رسالة زوجة علي عبر برنامجه على قناة الأهلي: "محمد رمضان أعلن أن هناك اتفاقًا مع اللاعب بأن يكون هذا هو الموسم الأخير له مع الفريق طبقًا لحالته الصحية".

وأكد شوبير خلال ظهوره على قناة "الأهلي" أن محمد رمضان قال إنه رغم إصابة معلول لكنه موجود معنا بعقده لنهاية الموسم".

وتابع: "المدير الرياضي للأهلي قال إن لو معلول رجع واستعاد فورمته وارد يكمل ويجدد طبقا لحالته".

وأضاف: "رمضان لم يقل أبدًا مفيش إن الأهلي سيستغني عنه.. بالعكس النادي منتظره يرجع، بدليل أن الأهلي حاول أن يعطي له الجنسية المصرية".

واختتم: "من الممكن أن يكون تم فهم كلام محمد رمضان غلط"، ولكن معلول ليه حق كبير علينا.. ياما سجل وصنع وأخلص وقدم كتير للأهلي".

وكتبت مريم زياني زوجة علي معلول عبر حسابها على منصة "إنستجرام" ردًّا على تصريحات رمضان وقالت: "أغلب وأقرب اللي في مجال شغلك يشككون فيك وفي إمكانياتك وعزيمتك وقدرتك للعودة وأحسن من الأول أيضًا.. وهذا مما لا شك فيه، لأنها ليست مجرد إصابة تعرضت لها وتعرض لها أكبر اللاعبين ورجعوا للملاعب وكأن شيئا لم يكن، لكن جت معاك أنت وابتدى كل حد يفتي ويتكلم في حاجات ليس لها أي أساس من الصحة".

وأضافت: "حبيت أقولك إني متأكدة من رجوعك القوي مثل الأول وأحسن لأن لديك العزيمة وقاعد تخدم وطول عمرك كنت مجتهدا ومثاليا في مجالك وخارج مجالك لأنه ضميرك تجاه الكرة كان أكبر همك ولا يزال".

وتابعت:"أهم حاجة إن ربي شاهد على اجتهادك وعدم تقصيرك، فمستحيل تكون النهاية مثلما قاعد يتقال في حقك، ربنا مبيسيبش حد يتظلم وهو في قمة إخلاصه وقوته وعزیمته وقدرته.. رسالتي ليك إن حتى لو غبت عن الملاعب لفترة، اعتبرها استراحة محارب، وتأكد إنك سترجع بنفس السلطة، وحتى لو انتهى النصيب من مكان، أكيد ربي كاتب ليك حاجة أحسن في مكان ثاني، لأن الكورة نهايتها عند علي معلول ما زالت بعيدة".

واستطردت:"من اليوم اللي عرفتك فيه عرفت إنسانًا يتنفس كورة، فاعتزالك لن يكون غير بعد 3 أو 4 سنوات، مثلما كنت تحسب لها من قبل، وبإذن الله ربي لن يخيب ثقتي وثقة عائلتك والناس اللي تعرف قيمتك.. ما زلت مكمل وتفرحنا ببطولاتك وإنجازاتك مثلما وعدتنا، وأنت عمرك ما خيبتني، وفرحتي لما تكمل وعدك ليا بإننا نشوفك دائمًا فوق، وما تهزك ريح ولا كلام ولا مجرد إصابة أعلنوا بيها نهاية تاريخ".

وأردفت: "بالنسبة لي انت أسطورتي وفخري وما زلت أتباهى بك، ما زلت أنا لم أشبع إنجازات وبطولات، وأنت عمرك ما رفضت لي حاجة، وهذه أهم حاجة ممكن تقدمهالي الآن".

واختتمت: "الحمد لله هذه فترة بينت الحقيقي من المزيف، هذا كان اختبارا من عند الله ليك ولصبرك، وأيضا لاكتشاف معادن البعض، فشكرًا للمساندين وشكرا أكبر للمجاملين.. أول مرة نتدخل في مجال الكورة، آسفة لعدم استئذانك قبل التنزيل، لكن مضطرة للتوضيح".

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